Usa: Simone Biles su iconiche scatole cereali come Alì e Jordan

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Simone Biles al pari di Muhammad Ali' e Michael Jordan. L'immagine della ginnasta americana più volte oro olimpico è infatti sulle scatole di cereali Wheaties dedicate ai campioni. La serie è stata prodotta per celebrare i cento anni del brand americano, diventato un'icona pop per l'immagine di atleti di spicco sulle sue confezioni. "E' un onore per me - dice Biles in un video su Instagram - annunciarvi che entro in un club molto esclusivo con la mia prima scatola Wheaties. Sono emozionata di essere sulla terza e ultima scatola di questa serie che orgogliosamente rappresenta gli atleti di oggi in ciò che significa essere un campione Wheaties". Tra i campioni apparsi in passato ci sono Serena Williams, Michael Phelps, Shaquille O'Neal, Mary Lou Retton, Caitlyn Jenner.

