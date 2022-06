Usa: Harris lancia task force contro molestie e abusi in rete

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Una task force per combattere le molestie e gli abusi in rete: l'iniziativa, sotto l'egida della Casa Bianca, è stata lanciata dalla vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris e il primo incontro è previsto già oggi.

La task force concentrerà i suoi sforzi soprattutto sulle molestie e sugli abusi in rete ai danni delle donne e della comunità Lgbtq, visto che, secondo la Casa Bianca, sono le categorie più prese di mira.

L'iniziativa, frutto anche di una promessa fatta in campagna elettorale da Biden, intende sviluppare nell'arco di sei mesi raccomandazioni per il Congresso, i governi e gli enti locali.

L'amministrazione Biden ritiene inoltre che sia fondamentale capire l'impatto della violenza online: "Gli eventi tragici di Buffalo e Uvalde - si legge in una nota che cita due delle maggiori sparatorie recenti - hanno evidenziato un aspetto fin troppo noto a molti americani: internet può alimentare odio, misoginia e abusi con ripercussioni che minacciano le nostre comunità e la sicurezza offline". (ANSA).