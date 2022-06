Usa: nuove manifestazioni contro armi, 'Congresso agisca'

(ANSA) - NEW YORK, 11 GIU - Migliaia di americani scendono in piazza per chiedere una riforma delle armi dopo la serie di sparatorie di massa delle ultime settimane. Da New York a Washington manifestazioni sono attese in tutte le maggiori città americane: l'obiettivo delle proteste di 'March for Our Lives' è aumentare la pressione sul Congresso affinché agisca e approvi una riforma.

Un gruppo bipartisan di senatori sta lavorando a un compromesso ma dopo settimane di trattative non è ancora giunto ad alcun risultato anche se c'è un cauto ottimismo sulla possibilità che questa volta sia quella buona per una svolta.

