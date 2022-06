Trump, mai pensato o detto 'impiccate Pence', è Fake News

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - "Non ho mai detto e neanche mai pensato 'Impiccate Mike Pence'. Questa è una storia inventata da qualcuno che voleva diventare una star, o è Fake News". Lo afferma Donald Trump in merito alla prima udienza pubblica della commissione sul 6 gennaio durante la quale la deputata Liz Cheney ha rivelato che secondo Trump il vice presidente "meritava" di essere impiccato, come invocato dai manifestanti durante l'assalto al Campidoglio. (ANSA).