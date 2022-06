Portavoce Trump, udienza commissione 6 gennaio è un circo

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - "Questa non è un'udienza legislativa, è una produzione (televisiva, ndr). Non c'è bisogno di un produttore esecutivo, video montati e di uno show con sceneggiatura nel prime time se la cosa importante è la verità o se si ritiene di avere i fatti. Questo circo non catturerà l'attenzione del pubblico e le elezioni sono sempre a novembre".

Lo afferma Taylor Budowich, il portavoce di Donald Trump, commentando la prima udienza pubblica della commissione di inchiesta sul 6 gennaio. (ANSA).