Obama, combattiamo contro autocrati e per la democrazia

(ANSA) - NEW YORK, 10 GIU - Per la democrazia "dobbiamo combattere": dobbiamo nutrirla e dimostrarne i valori ogni giorno". Lo afferma l'ex presidente americano Barack Obama notando come "l'illegalità" di Vladimir Putin in Ucraina non è un caso "isolato.

In ogni continente assistiamo ad autocrati che aumentano la repressione" e "agli appelli dei populisti che affondando le radici nella paura e nel risentimento". L'ex presidente cita Winston Churchill quando diceva che la "democrazia supera le alternative" e lancia un appello all'azione. "Se vogliamo rafforzare la democrazia , dobbiamo ricostruire le nostre democrazie e le nostre istituzioni in modo che funzionino meglio" per i tempi attuali. (ANSA).