Ucraina: Scimmiona di Jeff Koons all'asta per aiuti umanitari

(ANSA) - NEW YORK, 09 GIU - La Scimmiona di Jeff Koons va all'asta a sostegno dell'Ucraina. Si tratta di 'Balloon Monkey', color magenta, che l'oligarca ucraino Victor Pinchuk e la moglie Olena hanno deciso di mettere in vendita per raccogliere fondi da destinare ad aiuti umanitari. Lo riportano media Usa.

L'opera, stimata almeno 12,5 milioni di dollari, sarà messa all'asta da Christie's a Londra il prossimo 28 giugno nell'ambito di una vendita che comprende opere del 20/o e 21/o secolo.

Tramite una dichiarazione resa nota dalla case d'aste, Koons ha detto che è un 'sincero privilegio' vedere la sua opera all'asta per una causa umanitaria. "Il vero valore dell'arte - ha specificato - è di essere al servizio dell'umanità e non potrebbe esserci una missione più elevata al momento del sostenere il popolo ucraino. Prima della vendita la scultura sarà messa in mostra a St. James' Square, dove si trova anche il quartiere generale di Chistie's a Londra. (ANSA).