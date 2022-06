Assalto Capitol: udienze pubbliche tra tv, maxi schermi e gelati

(ANSA) - WASHINGTON, 09 GIU - Dirette tv in prime time (a parte Fox News), schermo gigante fuori del Campidoglio dove i dem offriranno gelati gratis, organizzando altri 90 "watch party" nel Paese: parte stasera alle 20 (le 4 di notte in Italia) il grande show con cui la commissione della Camera che indaga sull'assalto del Capitol del 6 gennaio 2021 illustrera' le sue conclusioni, con una scaletta resa incalzante grazie all'aiuto di un ex dirigente televisivo.

Nelle udienze pubbliche, sei finora quelle previste, verranno mostrati video, audio, documenti e testimonianze inedite, che alcune fonti definiscono "esplosive". Al centro dell'inchiesta il ruolo di Donald Trump e del suo entourage prima, durante e dopo l'attacco al Capitol, che fece tremare la democrazia americana.

Secondo alcune fonti parlamentari, l'inchiesta rivelera' come il caos e la violenza di quella giornata furono "il frutto di una campagna coordinata per ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali del 2020 e impedire il trasferimento del potere da Donald Trump a Joe Biden". Il tycoon e i suoi fedelissimi hanno organizzato una controffensiva mediatica per delegittimare e confutare l'indagine. (ANSA).