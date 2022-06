Usa: Trump da' suo endorsement a leader repubblicani alla Camera

(ANSA) - WASHINGTON, 06 GIU - Donald Trump ha dato il suo endorsement al capo dei repubblicani alla Camera Kevin McCarthy per un altro mandato al Congresso, elogiandolo come deputato e come "leader forte e senza paura" del partito nel ramo basso del parlamento. L'endorsement arriva due mesi dopo la diffusione dei video in cui McCarthy fustigava l'allora presidente per le sue responsabilita' nell'assalto al Congresso. Accuse poi messe da parte di fronte alla duratura presa del tycoon sul partito e alle speranze di poter diventare speaker al posto di Nancy Pelosi se il Grand Old party riconquistera' la Camera nelle elezioni di Midterm. Trump, dal canto suo, ha bisogno di aver l'appoggio di McCarthy per contrattaccare i risultati della commissione della Camera che indaga sull'attacco del Capitol e che verranno illustrati pubblicamente a partire da questa settimana. (ANSA).