Epstein: Musk incalza, strano non sia rivelata lista clienti

Elon Musk continua a imperversare su Twitter, questa volta chiedendo come mai il dipartimento di giustizia non fa trapelare la lista dei clienti del defunto finanziere Jeffrey Epstein e della sua ex fidanzata Ghislaine Maxwell, entrambi coinvolti in un traffico sessuale di minorenni anche a beneficio di molti loro amici vip. "Solo una cosa e' piu' degna di nota del fatto che il dipartimento di giustizia non faccia trapelare la lista, che nessuno se ne preoccupa nei media", ha cinquettato. "Non sembra strano?", ha chiesto ai suoi 96 milioni di follower, alludendo alla circostanza che dallo stesso dipartimento uscivano molte indiscrezioni sotto la presidenza Trump.

Nello stesso tweet il ceo di Tesla posta una foto con immagini di "cose che non vedro' mai nella mia vita": un dragone, un Tirannosaurus Rex, un unicorno e le parole "La lista dei clienti di Epstein/Maxwell".