Usa: salasso tariffe aeree, aumenti del 50% rispetto a 2021

(ANSA) - NEW YORK, 03 GIU - Salasso per i viaggiatori nella settimana del Memorial Day. Le tariffe aeree hanno registrato aumenti del 50% rispetto all'anno precedente. Lo riferiscono alcuni media americani citando un'analisi di Cowen, società che si occupa di servizi finanziari. I rincari hanno interessato tutte le principali compagnie aeree americane: American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines. Gli aumenti sono stati causati da diversi fattori. Secondo uno studio di Mastercard Economics Institute, le prenotazioni, anche per i viaggi internazionali, sono ritornate a livelli persino superiori al periodo pre pandemia. Alla fine dello scorso aprile si è registrato un incremento del 25% rispetto al periodo antecedente il 2020. Nonostante ciò la compagnie aeree sono alle prese con l'aumento del costo del personale, dei costi di manutenzione e in generale di operatività. Tuttavia quello che pesa maggiormente è la mancanza di posti rispetto ad un eccesso della domanda. In particolare per le tratte internazionali non ci sono aerei a sufficienza. Come ha sottolineato Robert Mann, consulente per le compagnie aeree, "è il mercato che risponde ad un eccesso di domanda". (ANSA).