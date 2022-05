Texas: polizia Uvalde e guardie scuola escluse da indagini

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - Il dipartimento della polizia di Uvalde e la polizia scolastica del distretto della cittadina sono state silurate dalle indagini sul massacro nella scuola elementare. Lo riferiscono fonti informate alla Abc.

L'inchiesta sulla strage sarebbe ora gestita dal dipartimento per la sicurezza del Texas dopo i tanti errori commessi dalle forze di polizia locali nelle operazioni per fermare il killer Salvador Ramos.

Secondo le fonti, la decisione di estromettere le forze di polizia locali dalla indagini sulla strage di Uvalde è stata presa subito dopo la conferenza stampa di venerdì nella quale il direttore del dipartimento della pubblica sicurezza del Texas, il colonnello Steven McCraw, ha ammesso che sono stati commessi diversi errori nelle operazioni, tra i quali il primo e più fatale: non aver fatto irruzione subito nella classe in cui si era barricato il killer. (ANSA).