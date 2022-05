Usa: tabernacolo da 2 mln dollari rubato da chiesa cattolica Ny

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAG - Un tabernacolo in oro del valore di due milioni di dollari è stato rubato da una chiesa cattolica a Brooklyn. La reliquia si trovava nella St. Augustine's Roman Catholic Church, conosciuta come la 'Notre Dame' di Park Slope (quartiere di Brooklyn) ed è stata portata via dopo che la teca protettiva è stata tagliata con una sega elettrica.

Nell'operazione il ladro ha decapitato la statua di un angelo e poi ha sparso sull'altare le ostie custodite all'interno del tabernacolo.

Non è chiaro quando sia esattamente avvenuto il furto. Si ipotizza tra il giovedì e il sabato della settimana scorsa, quando la chiesa era chiusa per lavori e il ladro ha anche rubato le telecamere di sicurezza. Secondo quanto dichiarato dal reverendo Frank Tumino, pastore della chiesa di St Augustine, il tabernacolo è insostituibile per il suo valore storico. E' stato realizzato alla fine del 19/o secolo e si trova all'interno della chiesa da allora. Si tratta di uno dei tabernacoli più preziosi degli Stati Uniti ed apparentemente era protetto da un sistema di sicurezza a prova di ladro. Tumino ha commentato che il furto è uno scellerato atto di irriverenza. (ANSA).