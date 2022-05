Texas: otto golden retriever a Uvalde per sostenere le famiglie

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - Abner, Cubby, Devorah, Elijah, Gabriel, Joy, Miriam e Triton. Sono i nomi degli otto golden retriever arrivati a Uvalde con una decina di volontari per dare sostegno psicologico alle famiglie e alla comunità dopo la strage nella scuola elementare.

Pettorina blu con su scritto "accarezzami", i cani sono addestrati proprio per questo tipo di situazioni e resteranno nella cittadina del Texas tutto il tempo necessario, ha spiegato alla Cnn una delle volontarie che accompagna i cani, Bonnie Fear. "Molte volte dopo eventi così traumatici le persone non vogliono parlare con un essere umano, vogliono solo un contatto fisico e parlare senza essere giudicati. Loro danno amore incondizionato", ha spiegato. (ANSA).