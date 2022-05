Texas: strage di bimbi in serie tv, Netflix aggiunge avvertenza

(ANSA) - NEW YORK, 27 MAG - Scene di massacro di bambini nella quarta stagione di "Stranger Things" e Netflix corre ai ripari aggiungendo delle avvertenze. Il primo episodio del quarto capitolo della serie debutta oggi sulla piattaforma in streaming ma a causa della vicinanza con la sparatoria nella scuola elementare di Uvalde in Texas e della presenza di scene crude, Netflix ha aggiunto al primo episodio un'avvertenza per segnalare al pubblico la presenza di violenza nei confronti di bambini.

L'avvertimento è solo per il pubblico americano: "Abbiamo girato questa stagione di 'Stranger Things' un anno fa - ha spiegato Netflix - ma a causa della recente tragica sparatoria in una scuola in Texas, il pubblico può essere angosciato dalla scena di apertura del primo episodio. Siamo profondamente rattristati da questa orribile violenza. I nostri cuori sono per ogni famiglia che soffre la perdita di un caro". (ANSA).