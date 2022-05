Texas: Cruz liquida giornalista Sky news, stai facendo politica

(ANSA) - WASHINGTON, 26 MAG - Il senatore repubblicano Ted Cruz, uno dei più strenui oppositori di una stretta sulle armi, ha perso la pazienza con un giornalista di Sky news che gli chiedeva di spiegare perché le stragi come quella del Texas accadono solo negli Stati Uniti. Il video postato sull'account Twitter della all news britannica è stato visualizzato oltre 8 milioni di volte. "Hai la tua agenda politica", ha detto Cruz non rispondendo alla domanda. Il senatore stava partecipando ad una veglia per le vittime della scuola elementare di Uvalde con il governatore del Texas, Gregg Abbott.

"Perché in America c'è questa unicità orribile", incalza il reporter. "Non è questo il momento di fare una riforma sulle armi?", incalza il giornalista. "Le modifiche proposte dai democratici non fermerebbero i crimini violenti", replica Cruz. Il reporter continua a chiedere perché l'America sia l'unica al mondo, perché abbia questa "unicità orribile". A quel punto il senatore perde la pazienza. "Mi dispiace che tu ritenga orribile l'unicità dell'America, le persone vengono qui da tutto il mondo perché è il paese più prospero, libero e sicuro sulla faccia terra. Dio ti ama", dice prima di allontanarsi senza rispondere.

