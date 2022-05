Usa: Oklahoma vara la legge più restrittiva sull'aborto

(ANSA) - WASHINGTON, 25 MAG - Il governatore repubblicano dell'Oklahoma Kevin Stitt ha firmato la legge sull'aborto più restrittiva d'America, che vieta l'interruzione di gravidanza sin dalla fecondazione e consente ai privati cittadini di fare causa a chi la pratica o la induce "consapevolmente".

In base al provvedimento, l'aborto è proibito in ogni fase della gravidanza, tranne che per emergenze mediche o quando è frutto di stupro, incesto e aggressione sessuale. (ANSA).