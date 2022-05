Texas: marcia contro le armi a Washington l'11 giugno

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAG - Il gruppo di attivisti per il controllo delle armi 'March for Our Lives' sta pianificando numerose proteste negli Stati Uniti in seguito alla sparatoria nella scuola elementare del Texas, dove sono morti 19 bambini e 2 adulti.

L'organizzazione è stata fondata nel 2018 in risposta alla sparatoria in una scuola superiore di Parkland, in Florida, che ha provocato la morte di 17 persone, e quell'anno ha organizzato una delle più grandi proteste della storia americana, chiedendo la fine della violenza armata. Ora sta pianificando una nuova marcia a Washington per l'11 giugno, insieme ad altre manifestazioni in tutto il Paese.

"Nel 2018 avete marciato con noi per porre fine alla violenza armata - ha scritto l'organizzazione su Twitter -. Quattro anni dopo, stiamo marciando di nuovo". (ANSA).