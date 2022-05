Usa: aborto, Starbucks pagherà spese viaggio per dipendenti

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAG - Starbucks pagherà le spese di viaggio per le sue dipendenti costretti ad abortire lontano da casa e a prescindere dalla decisione finale della Corte Suprema sulla Roe v. Wade. Lo ha reso noto la societa' in una nota ai suoi 240 mila lavoratori specificando che il rimborso delle spese di viaggio interesserà coloro che sono costrette ad allontanarsi oltre 160 km in cerca di strutture sanitarie per l'accesso all'interruzione di gravidanza o a interventi per cambiare sesso. Starbucks si unisce quindi ad altre aziende americane, come Salesforce, Amazon, Microsoft, Tesla, che hanno preso decisioni analoghe. (ANSA).