Buffalo: killer ha risparmiato cliente bianco e si è scusato

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAG - Payton Gendron, il 18/enne suprematista autore della strage di Buffalo, ha risparmiato uno dei clienti del supermercato che si era nascosto dietro una cassa dopo aver visto che era bianco e si è scusato con lui dicendo "sorry": è una delle circostanze emerse dal video che lui stesso ha postato in diretta su Twitch, prima che venisse rimosso. Lo riportano i media Usa.

Il giovane, che voleva colpire gli afroamericani, aveva anche effettuato un sopralluogo alla vigilia della strage, una sorta di "operazione di ricognizione" hanno riferito le autorità.

Sulla sua arma, inoltre, era dipinta in bianco la parola 'Negro', espressione razzista e tabù in Usa. (ANSA).