Biden, continueremo a combattere per le donne

(ANSA) - NEW YORK, 11 MAG - "Continueremo a combattere per le donne". Lo afferma il presidente Joe Biden commentando il blocco in Senato del provvedimento che avrebbe garantito l'accesso delle donne all'aborto a livello federale. Una misura introdotta dai democratici dopo la fuga di notizie dalla Corte Suprema, orientata a capovolgere la Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che ha legalizzato l'aborto negli Stati Uniti. Biden attacca l'sotruzionismo dei repubblicani nella bocciatura e invita gli elettori a scegliere "più senatori pro-scelta in novembre". (ANSA).