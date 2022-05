Usa: 93% quartieri grandi città troppo caro per afroamericani

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAG - Le principali città degli Stati Uniti non sono un posto per afroamericani. Lo rivela una ricerca di National Equity Atlas, che raccoglie dati sull'equità razziale ed economica, secondo la quale il 93% dei quartieri delle aree metropolitane più popolose del paese sono troppo cari per i residenti afroamericani. La ricerca è stata svolta nel 2019 mettendo a confronto affitti e salari di cento città ed esaminando se la maggioranza delle famiglie di gruppi razziali diversi guadagnava abbastanza per permettersi un affitto medio in qualche quartiere di quelle città. E' emerso che solo il 7% dei quartieri avevano affitti alla portata di tasca dei residenti afroamericani mentre il 69% era alla portata di famiglie bianche. Delle cento città esaminate, 48 erano troppo care per gli esponenti della 'black community'. La maggior parte dei quartieri alla loro portata e a quella degi latinoamericani sono stati classificati di livello basso, ossia con carenza di investimenti, di sistemi scolastici di qualità, di servizi o di un mercato del lavoro decente. La California è risultata lo stato meno abbordabile per queste fasce di popolazione. (ANSA).