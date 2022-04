Usa: Mitt Romney esclude candidatura presidenziali nel 2024

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - Mitt Romney non aspira più a fare il presidente. Il senatore repubblicano dell'Utah, già due volte candidato alla Casa Bianca, ha detto che non intende provare una terza volta. "Non accadrà - ha detto all'Huffington Post a proposito di una ipotetica candidatura nel 2024 -. Ci sono passato, ci ho provato due volte. Sono felice di essere un senatore".

Romney è l'unico senatore Gop ad aver votato contro Donald Trump in entrambi i processi per impeachment dell'ex presidente Usa, sia per aver trattenuto aiuti all'Ucraina per sostenere la sua campagna presidenziale, sia per aver istigato gli attacchi al Congresso del 6 gennaio 2021. Il senatore ha anche detto che l'influenza di Trump sui repubblicani è insuperabile e che sarà di nuovo il prescelto dal Grand Old Party in caso di una nuova candidatura nel 2024. (ANSA).