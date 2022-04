Usa: aviaria, sterminati oltre 5 milioni di polli in Iowa

(ANSA) - NEW YORK, 28 APR - Oltre cinque milioni di polli sono stati sterminati in uno stabilimento dell'Iowa a causa dell'influenza aviaria. Si tratta del più grande abbattimento di pollame negli Stati Uniti quest'anno in quella che è una delle peggiori epidemie di influenza aviaria negli ultimi sette anni.

I polli sono stati abbattuti alla Rembrandt Enterprises, tuttavia lo stabilimento è finito sotto accusa sia per il metodo usato sia per aver licenziato 250 dei suoi dipendenti dopo che le gabbie sono state ripulite da tutte le carcasse.

Secondo quanto scrive il Guardian citando un dipendente della Rembrandt, per abbattere i polli è stato usato un metodo chiamato 'Ventilation Shutdown Plus', ossia è stato bloccato il flusso di aria e allo stesso tempo è stato pompato riscaldamento finche' la temperatura non ha superato i 40 gradi centigradi.

A causa dell'aviaria quest'anno sono già stati sterminati oltre 22 milioni di pennuti. Mentre nel 2015, in quello che il ministero dell'agricoltura americano ha definito il peggior disastro di pollame della storia americana, sono stati abbattuti circa 50 milioni tra polli e tacchini. (ANSA).