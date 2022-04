Usa: deputato repubblicano con pistola carica in aeroporto

(ANSA) - NEW YORK, 27 APR - E' stato sorpreso per la seconda volta con una pistola carica mentre cercava di passare il controllo di sicurezza all'aeroporto di Charlotte in North Carolina. Madison Cawthorne, 26 anni, il più giovane deputato degli Stati Uniti e sostenitore di Donald Trump, aveva l'arma nel bagaglio a mano. Gli agenti della sicurezza non lo hanno tratto in arresto ma solo fermato temporaneamente e interrogato.

Non ha opposto resistenza e ammesso di essere il proprietario della pistola. Contro di lui è stato emesso un mandato di comparizione.

E' la seconda volta in poco più di anno che Cawthorne, dal 2014 paralizzato a causa di un incidente stradale, viene sorpreso in possesso di un'arma in un aeroporto. Nel febbraio del 2021 è stato fermato ad Asheville, sempre in nord Carolina.

In quel caso fu multato. Il giovane deputato è noto per essere un personaggio controverso. Non molto tempo fa disse di essere stato invitato ad orgie a Washington durante le quali, a sua detta, avrebbe assistito all'uso di cocaina da parte di figure di spicco. Prima di essere eletto fece discutere un suo post su Instagram del 2017 quando in visita alla residenza privata di Adolf Hitler al Nido dell'Aquila utilizzò la parola Führer.

