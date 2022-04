Usa: salasso affitti, a Ny più cari di mille dollari al mese

(ANSA) - NEW YORK, 26 APR - Gli affitti nella città di New York sono aumentati in media di mille dollari al mese. Lo ha rivelato l'ultimo rapporto di Street Easy, la piattaforma specializzata nel mercato immobiliare, che ha analizzato il primo trimestre del 2022. Oltre al caro affitti è diventato anche difficile trovare un alloggio. Nel primo trimestre del 2021 erano disponibili circa 57 mila appartamenti, mentre nel primo trimestre del 2022 la disponibilità è stata dimezzata, con poco più di 23 mila unità. E' Brooklyn la municipalità che ha registrato l'incremento degli affitti più significativo, quasi il 17% in più, seguita dal Queens con il 15,1% e Manhattan con 7,7%. (ANSA).