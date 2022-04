Usa: sparatoria nella notte a Pittsburgh, almeno due morti

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Due persone sono morte e una decina sono rimaste ferite in una sparatoria nella notte nel quartiere di East Allegheny a Pittsburgh. Lo riporta la Cnn, citando fonti della polizia.

Ancora non è chiara la dinamica dell'episodio ma stando alle prime informazioni almeno tre dei feriti sarebbero in gravi condizioni. (ANSA).