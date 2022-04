Usa: Facebook si espande a New York, nuovo ufficio da 28 mila mq

(ANSA) - NEW YORK, 14 APR - Facebook si espande ulteriormente a New York. Secondo quanto scrive l'agenzia Bloomberg, Meta Platforms Inc. ha preso in locazione uno spazio commerciale da 28 mila mq a Astor Place, nell'East Village.

La società ha affittato diversi piani occupati una volta da quella che era Verizon Media, ora Yahoo. Facebook già occupa uno spazio nell'edificio conosciuto come 770 Broadway e con l'ampliamento dei suoi uffici attualmente ha preso possesso di quasi l'intera struttura. non è è stato reso noto quanto Meta paghi per i locali. Meta ha anche nuovi uffici a Hudson Yards, sull'estremo versante occidentale di Manhattan. (ANSA).