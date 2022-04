Spari a Ny: i video di Frank James, 'sono profeta sventura'

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - "Sono il profeta della sventura, questo è il mio nome originale". E' così che Frank James, la persona di interesse ricercata per la sparatoria nella metropolitana di New York, si descrive in alcuni dei video postati online, e citati dai media americani. Nei filmati James parla di politica e non solo, soffermandosi sullo schiaffo di Will Smith agli Oscar e sulla nomina di Ketanji Jackson Brown alla Corte Suprema. E sposa diverse teorie del complotto sull'11 settembre, definendo la tragedia il "giorno più bello".

In alcuni dei video parla del sindaco di New York Eric Adams "destinato a fallire", in altri di razza, politica e violenza con le armi da fuoco. Frank sembra inoltre raccontare di aver sperimentato il sistema di salute mentale della città e di aver subito violenze emotive che avrebbero potuto spingere qualcuno a "impugnare la pistola e sparare". (ANSA).