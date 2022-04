In Usa 2020 anno record per malattie trasmesse sessualmente

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - Dopo un trend in calo, nel 2020 sono tornate ad aumentare le malattie sessualmente trasmesse. Lo rivelano i dati del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), l'agenza federale che si occupa della salute pubblica.

Anche se nei primi mesi della pandemia si era registrato un calo di infezioni da Mst, i livelli hanno registrato un'impennata rispetto al 2019 nei mesi successivi a causa soprattutto della difficoltà e spesso dell'impossibilità di accedere a cure mediche durante la pandemia.

Le infezioni da gonorrea, ad esempio, sono aumentate del 10% rispetto al 2019, mentre quelle da sifilide del 7%. Nel caso della sifilide congenita il quadro è ancora più allarmante in quanto si trasmette da madre a neonato. In questo caso l'aumento è stato del 15% rispetto all'anno precedente e del 235% rispetto al 2016.

Le fasce demografiche più colpite sono soprattutto le minoranze e quelle più povere.

In diminuzione le infezioni da clamidia ma secondo gli esperti non c'è da gioire in quanto è di solito asintomatica e con i controlli medici di routine messi in pausa nel 2020 probabilmente è stato solo non diagnosticata. (ANSA).