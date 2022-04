Corea Nord: manovre Usa-Giappone con portaerei e super jet

(ANSA) - PECHINO, 13 APR - La Settima Flotta americana ha annunciato esercitazioni militari congiunte in corso con le truppe nipponiche nel mar del Giappone, coinvolgendo la portaerei Uss Abraham Lincoln a propulsione nucleare e super jet quali gli F-35C, gli F/A-18E Super Hornet e aerei di allerta E-2D Hawk Eye.

Le manovre sono maturate tra le persistenti speculazioni che vedrebbero la Corea del Nord impegnata in provocazioni, come un altro lancio di missili balistici intercontinentali o di un test nucleare, in occasione degli eventi politici di questa settimana a Pyongyang, inclusi i festeggiamenti per i 10 anni al potere di Kim Jong-un e i 110 anni della nascita di Kim Il-sung, il fondatore dello Stato e nonno dell'attuale leader, in programma il 15 aprile.

"Le due Marine militari rafforzano la consapevolezza e le manovre in tutti i domini in un ambiente marittimo", ha affermato la Settima Flotta con sede a Yokosuka, in Giappone, sui social media. "Operazioni bilaterali come questa rassicurano i nostri alleati e partner dell'impegno degli Stati Uniti a mantenere una regione Indo-Pacifica libera e aperta". (ANSA).