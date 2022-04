Usa: a novembre esce il libro di Pompeo su Donald Trump

(ANSA) - NEW YORK, 11 APR - A novembre sarà nelle librerie il libro di Mike Pompeo. L'opera dell'ex segretario di Stato, che non ha un titolo, sarà pubblicata dalla HarperCollins, e come spiega la stessa casa editrice coprirà i suoi anni sotto l'amministrazione Trump. Pompeo, 58 anni, è stato capo del Dipartimento di Stato dell'ex presidente dal 2018 al 2021.

Sempre secondo un comunicato della casa editrice, l'autore rivelerà alcuni retroscena politico strategici di misure chiave nei confronti della Cina, Corea del Nord, Russia, Iran, Messico, Afghanistan, Israele.

Prima di essere nominato Segretario di Stato, Pompeo è stato direttore della Cia dal 2017 al 2018. Di recente sono uscite indiscrezione che potrebbe candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024 e scontrarsi direttamente con Trump per la leadership repubblicana. (ANSA).