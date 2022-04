Usa: spartito firmato Donizetti di Lucia Lammermoor arriva a Ny

(ANSA) - NEW YORK, 08 APR - Lo spartito firmato da Gaetano Donizetti della Lucia di Lammermoor arriva da Bergamo a New York. Il manoscritto è custodito nella biblioteca Mai nella città lombarda e sarà esposto a New York in occasione del ritorno al Metropolitan Opera di quella che è une delle opere più famose ed eseguite di Donizetti. Sarà in calendario dal 23 aprile sotto la direzione di Riccardo Frizza, tra l'altro anche direttore musicale del 'Donizetti Opera Festival' di Bergamo.

E' la prima volta che il prezioso spartito varca l'oceano e sarà esposto all'Istituto Italiano di Cultura a New York. "Lucia di Lammermoor è un capolavoro - ha detto il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Fabio Finotti - sia sotto forma di romanzo originale di Walter Scott sia nell'adattamento di Donizetti".

Il manoscritto consiste di 181 fogli rilevati contenuti in un volume delle dimensioni di 370x270 mm. Sarà esposto su una teca speciale creata appositamente. (ANSA).