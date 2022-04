Usa: Texas sfida Biden, bus con migranti illegali nella capitale

(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - Greg Abbott è pronto a spedire a Washington bus carichi di immigrati illegali. E' l'ennesima provocazione del governatore del Texas contro la decisione dell' amministrazione Biden di mettere fine al provvedimento, entrato in vigore durante la pandemia, che bloccava l'ingresso di immigrati negli Stati Uniti. La misura, chiamata 'Title 42', portava la prima dell'allora presidente Donald Trump. Biden ha annunciato che sarà revocata il prossimo 23 maggio.

"Per aiutare le comunità che sono state oberate da una moltitudine di immigrati illegali scaricati dall'amministrazione (Biden, ndr) - ha detto Abbott durante una conferenza stampa -, il Texas fornirà bus per spedire questi immigrati a Washington dall'amministrazione Biden". Cnn scrive che sono stati organizzati fino a 900 bus per mettere in atto l'operazione.

Il governatore ha anche affermato che, con la fine del Title 42, ogni giorno circa 18.000 immigrati illegali attraverseranno il confine tra Messico e Stati Uniti, pari a una media di oltre mezzo milione al mese. "E' senza precedenti e pericoloso" - ha aggiunto Abbott. (ANSA).