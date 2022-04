Sarah Palin torna in campo, si candida al Congresso Usa

(ANSA) - ROMA, 02 APR - L'ex governatrice dell'Alaska ed ex stella della destra americana, Sarah Palin, torna in campo e si candida al Congresso degli Stati Uniti. "L'America è a un punto di svolta. Guardando l'estrema sinistra distruggere il Paese mi sono detta che dovevo farmi avanti e unirmi alla lotta", ha detto l'ex candidata alla vicepresidenza Usa, presentando la sua candidatura per sostituire a Capitol Hill il deputato repubblicano eletto in Alaska, Don Young, di recente scomparso. Lo riferisce la Cnn.

Palin aveva corso per la Casa Bianca nel 2008 nel ticket repubblicano guidato da John McCain, elezione da cui emerse Barack Obama presidente con Joe Biden come suo vice.

Governatrice dell'Alaska dal 2006 al 2009, Palin è stata fra le militanti della prima ora del 'Tea Party', il movimento della destra repubblicana negli Usa che ha aperto la strada all'elezione di Donald Trump presidente nel 2016. (ANSA).