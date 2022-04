La portavoce di Biden lascia la Casa Bianca per una tv

(di Claudio Salvalaggio)

WASHINGTON - Jen Psaki, la portavoce di Joe Biden, lascerà la Casa Bianca tra poche settimane per passare alla tv progressista Msnbc, dove dovrebbe apparire in alcuni show e condurre un programma per la piattaforma streaming Nbc Peacock. Una parabola che la accomuna a vari suoi predecessori. Nessun retroscena politico: lei stessa lo scorso maggio aveva preannunciato che se ne sarebbe andata nel giro di un anno, abbandonando un lavoro che aveva definito massacrante, soprattutto se da conciliare con una famiglia.

Psaki, 43 anni, di origini greche e polacche, madre di due figli, era entrata nei piani alti della politica americana sotto l'amministrazione Obama, prima come direttrice delle comunicazioni e poi come portavoce della Casa Bianca. Quindi era stata nominata portavoce del dipartimento di stato, inducendo il ministero degli esteri russi a rispondere con un volto femminile per lo stesso ruolo, Maria Zakharova. Dopo una parentesi come commentatrice politica alla Cnn, era finita sotto l'ala di Joe Biden, che l'aveva nominata come portavoce della Casa Bianca, al vertice di uno staff della comunicazione quasi tutto femminile. Ribattezzata "Piperita Patty" per i suoi capelli rossi diventati iconici, Psaki è stata il volto deciso dell'amministrazione in due guerre, durante la tempestosa ritirata dall' Afghanistan e nel conflitto ucraino. Ma per oltre un anno ha rappresentato la presidenza su tutti i fronti in modo impeccabile, senza gaffe ne' sbavature, riportando la normalità e la verità nei briefing con i giornalisti dopo le risse e le manipolazioni che hanno contrassegnato il lavoro dei suoi controversi predecessori dell'era Trump. Jen è stata la faccia sicura, a volte sorridente, a volte piccata ma comunque gentile, dell'amministrazione Biden, sempre in grado di tenere testa a tutte le domande, anche a quelle provocatorie dei giornalisti della destra trumpiana.

In pole position per sostituirla altre due donne. Quella più accreditata e' Kate Bedingfield, 41 anni, anche lei madre di due figli, attualmente direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca. "So che non sono la testa rossa cui siete abituati su questo podio ma spero che resterete con me lo stesso", ha scherzato con i reporter quando ha esordito con grande fermezza e pacatezza alcuni giorni fa al posto della Psaki, positiva al Covid. Kate è una veterana dell'inner cicle di Biden, di cui è stata direttrice delle comunicazioni quando era vicepresidente e poi numero due della campagna presidenziale nel 2020. L'alternativa è la vice 'press segretary' Karine Jean-Pierre, che sarebbe la prima afroamericana a servire in questo ruolo ma che finora è apparsa insufficientemente solida e convincente. In seconda fila Ned Price, portavoce del dipartimento di stato, ed Elizabeth Alexander, direttrice delle comunicazioni della first lady Jill Biden.