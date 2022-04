Guardia forestale più anziana degli Usa in pensione a 100 anni

(ANSA) - NEW YORK, 01 APR - L'ente parchi nazionale americano perde la sua dipendente più anziana. E' andata in pensione alla veneranda età di 100 anni Betty Reid Soskin, in servizio al 'Rosie the Riveter/WWII Home Front National Historical Park' di Richmond, in California.

La ranger faceva da guida all'interno del parco e del museo il quale, tra le altre cose, celebra le donne (come appunto Rosie la Rivettatrice, ndr) che hanno lavorato nelle fabbriche durante la Seconda Guerra Mondiale. Betty era anche solita raccontare ai visitatori la sua esperienza da donna afroamericana durante il conflitto. Prestò servizio presso l'Aeronautica statunitense nel 1942 ma decise di andare via quando seppe che i suoi superiori l'avevano assunta solo perché credevano fosse bianca.

La Soskin ha cominciato a lavorare al Park Service a 84 anni, dapprima in modo temporaneo poi permanente nel 2011. Ha festeggiato 100 anni lo scorso settembre. (ANSA).