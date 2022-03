Usa: boom di matrimoni nel 2022 ma pesa l'inflazione

(ANSA) - NEW YORK, 31 MAR - Basta con le cerimonie via zoom oppure per pochi intimi. Il 2022 è l'anno del ritorno dei matrimoni in grande stile. Secondo quanto riportato dalla Cnn ne saranno celebrati circa due milioni e 600 mila, un numero persone più alto rispetto al 2019, in epoca pre pandemia quando se ne celebrarono due milioni e 200 mila. Il 2020 sarà anche l'anno in cui la Generazione Z, ossia i nati dal 1995 e il 2010.

Sul costo delle cerimonie peserà il caro prezzi e l'aumento dell'inflazione, tuttavia si stima che molte coppie, anche per lasciarsi alle spalle i due anni di Covid, decideranno di non badare a spese. Un matrimonio completo potrebbe costare almeno 34 mila dollari e la media degli invitati sarà di 129 persone contro 110 nel 2012. Il mese preferito sarà ottobre, in particolare la data del 22. (ANSA).