Usa: in primo anno pandemia residenti in calo in grandi città

(ANSA) - NEW YORK, 24 MAR - Nel primo anno della pandemia le grande aree metropolitane degli Stati Uniti hanno tutte perso residenti. Lo rivela il rapporto 'Vintage 2021' del Censimento americano, che si focalizza sulle stime della popolazione.

Secondo i dati, la città di New York ha perso 328 mila residenti, Los Angeles 176 mila, San Francisco 116 mila, Chicago oltre 90 mila. Anche centri come Boston, Miami e Washington hanno visto una riduzione di decine di migliaia di residenti. In compenso hanno guadagnato città come Dallas, cresciuta di quasi 100 mila residenti, Phoenix con 78 mila e Houston con 69 mila.

Inoltre dopo anni di popolazione in declino, in generale sono cresciute le città con meno di 50 mila abitanti. Tuttavia secondo gli esperti si tratta di un trend temporaneo guidato dalla pandemia e dal basso livello di immigrazione che ha interessato città come New York, Chicago o Los Angeles. (ANSA).