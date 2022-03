Usa: lo salva da annegamento e poi gli spara, 'legittima difesa'

(ANSA) - WASHINGTON, 21 MAR - Prima lo salva dall'annegamento poi gli spara uccidendolo. Una storia incredibile accaduta nel fine settimana in South Carolina. Un uomo di 74 anni e la moglie si trovavano in barca sul lago Keowee, a Wahalla, quando hanno visto una coppia sbalzata dalla loro moto d'acqua in difficoltà.

"Non avevano i giubbotti di salvataggi e la moto continuava a giarare su se stessa", hanno raccontato. Si sono avvicinati per soccorrerli e li hanno fatti salire sulla loro barca. A un certo punto, l'uomo soccorso, il 29enne Nathan Drew Morgan, ha cominciato a urlare ed essere aggressivo, ha riferito la polizia, gridando di voler tornare sulla moto d'acqua. Allora l'uomo che lo aveva soccorso ha tirato un fuori una pistola e gli ha sparato al petto, uccidendolo. Per la polizia è "legittima difesa". Secondo la ricostruzione dello sceriffo Mike Crenshaw che Morgan era ubriaco e prima di essere colpito a morte era stato spinto di nuovo nel lago dalla moglie nel tentativo di calmarlo. Il 74enne che gli ha sparato ha detto alla polizia di aver temuto per la sua vita e quella della moglie. (ANSA).