Cremlino non commenta Biden, 'insulti personali'

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il Cremlino considera le affermazioni del presidente Usa Joe Biden rivolte al presidente russo Vladimir Putin un "insulto personale", ma non commenta. Lo riportando le agenzie russe Tass e Interfax riferendo del briefing alla stampa del portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. "Certo abbiamo sentito e visto le affermazioni rivolte al presidente Putin che di fatto costituiscono un insulto personale", ha detto Peskov, facendo notare che "il presidente Usa sta in realtà facendo queste dichiarazioni quotidianamente".

"Considerando l'irritazione del signor Biden, la fatica e talvolta la sua smemoratezza, che alla fine si traduce in affermazioni aggressive, noi preferiremmo astenerci dal fare qualunque duro commento che possa causare un'ulteriore aggressione", ha aggiunto. (ANSA).