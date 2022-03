Usa: vola vendita dei biglietti aerei nonostante il caro prezzi

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Periodo d'oro per le compagnie aeree americane. Nonostante il caro del carburante e dei prezzi in generale, la vendita dei biglietti ha superato i livelli pre pandemia, in particolare per i voli domestici. Secondo quanto scrive The Hill citando Adobe Digital Insights, nel mese di febbraio sono stati spesi sei miliardi e 600 milioni di dollari in voli all'interno degli Stati Uniti, pari ad aumento del 6% rispetto allo stesso periodo nel 2019. La settimana scorsa la Delta ha registrato, a livello di vendite, il miglior giorno nei suoi cento anni di storia. American Airlines ha fatto sapere che per diversi giorni la vendita di biglietti è stata superiore al 15% in assoluto. La Adobe sottolinea anche che l'aumento delle prenotazioni e' coinciso con un aumento dei prezzi, con i consumatori che hanno speso un 5% in più sull'acquisto di biglietti rispetto a prima della pandemia. Gli esperti fanno anche notare che l'aumento della domanda farà ulteriormente schizzare i prezzi perché le compagnie aree hanno meno posti a disposizione per tagliare il costo del carburante. Southwest Airlines, ad esempio, ha annunciato che taglierà oltre 300 voli al giorno da aprile a giugno. (ANSA).