Zelensky agli Usa, viviamo un 11 settembre da 3 settimane

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAR - "Il nostro Paese vive l'11 settembre da tre settimane". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando al Congresso Usa in video collegamento dall'Ucraina. dove ha ricevuto una standing ovation.

"Sono fiero di salutarvi da Kiev, vittima dei bombardamenti dei russi tutti i giorni ma noi non molliamo, come tutte le altre città", ha aggiunto, ribadendo la richiesta di una no fly-zone e chiedendo sistemi anti-attacchi aerei agli Stati Uniti. (ANSA).