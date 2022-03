Usa: Senato vota contro mascherina su trasporto pubblico

(ANSA) - NEW YORK, 16 MAR - Il Senato degli Stati Uniti ha votato contro l'obbligo della mascherina sui mezzi di trasporto pubblici, compresi gli aerei. La misura, introdotta dal senatore repubblicano del Kentucky Rand Paul, è passata con 57 voti favorevoli e 40 contrari. Per il sì hanno votato anche alcuni democratici. L'unico senatore repubblicano a votare contro è stato Mitt Romney.

Tuttavia la misura troverà con molta probabilità un ostacolo alla Camera e deve anche superare il veto del presidente Joe Biden. Il voto del Senato contro le mascherine è arrivato dopo l'approvazione tempo fa di una risoluzione per bloccare l'obbligo della vaccinazione per i dipendenti del settore della sanità. Anche questa misura deve tuttavia ancora passare alla camera. (ANSA).