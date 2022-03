Usa, arrestato a Washington il killer dei senzatetto

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - E' finito in manette il 'killer dei senzatetto' di Washington e New York. La polizia della capitale statunitense ha infatti catturato un uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, ritenuto responsabile di diverse sparatorie nelle quali sono rimasti uccisi due 'homeless' mentre dormivano. L'omicida infatti colpiva le sue vittime nel sonno.

I primi tre episodi si sono verificati nella zona nordorientale di Washington tra il 3 e il 9 marzo. In due casi le vittime hanno riportato ferite da arma da fuoco. Mentre in un altro caso una tenda utilizzata dai senza tetto ha preso fuoco e all'interno è stato trovato il cadavere di un uomo colpito da proiettili e accoltellato.

A New York le aggressioni si sono invece verificate a Lower Manhattan, una nei pressi dell'Holland Tunnel, che collega la città allo stato del New Jersey, l'altra, mortale, a Soho.

