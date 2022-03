Ucraina, Biden sotto pressione da Zelensky per Mig e S-300

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAR - Continuano le pressioni interne ed esterne sull'amministrazione Biden per la forniture di armi più pesanti all'Ucraina. In particolare, riferiscono fonti informate alla Cnn, sia il Congresso Usa che il presidente ucraino Volodmyr Zelensky, che domani parlerà a deputati e senatori americani, puntano in particolare ad armi di fabbricazione sovietica come jet da combattimento Mig e sistemi missilistici terra-aria S-300.

In queste ore, sottolineano le fonti, il dipartimento di Stato americano sta lavorando per identificare quali Paesi siano in possesso dei sistemi di difesa aerea S-300 e sta esaminando in che modo possano essere trasferiti in Ucraina. Ma non è chiaro quali armamenti gli Stati Uniti darebbero in cambio a quei Paesi. L'amministrazione Biden, fanno sapere le fonti, vuole evitare di ritrovarsi nuovamente coinvolta nel pasticcio dei jet polacchi di qualche giorno fa. (ANSA).