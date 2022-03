Usa: Bonetti a Ny, occorre agenda globale per empowerment donne

(ANSA) - NEW YORK, 14 MAR - "Occorre un'agenda globale per l'empowerment femminile". Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia in visita a New York per partecipare alla 66ma sessione della Commissione sulla condizione femminile dell'Ecosoc (CSW66), durante un punto stampa nella sede della Missione Italiana, ha ribadito che i diritti delle donne sono ancora in troppo contesi e fortemente violati in alcuni paesi quindi per arrivare ad una parità di genere occorre un approccio multilaterale, senza limitarsi alle azioni dei singoli governi. "L'Italia - ha detto - ha posto l'empowerment delle donne e della parità di genere al centro dell'azione del governo".

Bonetti ha anche incontrato Kateryna Levchenko, commissaria del governo ucraino per le Pari Opportunità, e ha manifestato ancora una volta non solo la solidarietà dell'Italia per quanto sta accadendo in Ucraina ma anche il pieno supporto per garantire una rete di accoglienza che consenta ai profughi, per lo più donne e bambini, un'integrazione adeguata. "Si cerca una soluzione diplomatica urgente all'invasione - continua - ma intanto l'Italia sta mettendo in campo risorse per l'accoglienza. Stiamo coordinando un tavolo operativo che fa capo alla Protezione Civile per una rete di accoglienza per l'integrazione nella nostre comunità. Ai bambini deve essere garantita istruzione e integrazione e alle donne anche una qualità della vita che le faccia sentire a casa. Come spesso avviene, le donne rischiano di essere soggetti particolarmente colpiti in situazioni di crisi". (ANSA).