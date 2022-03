Usa: morto Conrad Janis, attore di 'Mork e Mindy'

(ANSA) - WASHINGTON, 09 MAR - Conrad Janis, l'attore che nella popolare serie tv americana con Robin Williams 'Mork & Mindy', che ha goduto di un grande successo anche in Italia negli anni '80, interpretava il padre di Mindy, è morto il 1 marzo a Los Angeles,. Lo ha riferito il suo agente al New York Times. Aveva 94 anni.

Oltre a recitare, Janis suonava anche il trombone jazz e aveva recitato diverse volte A Broadway. Il suo debutto cinematografico era stato nella commedia del 1945 ' Snafu' e dopo aver ottenuto diversi ruoli in film e tv, ha avuto la sua più grande occasione in "Mork & Mindy" nel 1978, dove ha vestiva i panni di Fred McConnell, il padre del personaggio interpretato da Pam Dawber. (ANSA).