Usa: Florida primo Stato a scoraggiare vaccino per bambini sani

(ANSA) - NEW YORK, 08 MAR - La Florida diventa il primo stato Usa a scoraggiare il vaccino anti-Covid per i bambini sani. Ad annunciarlo il responsabile per la salute publica locale Joseph Ladapo. "L'assessorato alla Sanità della Florida - ha detto - sarà il primo a scoraggiare il vaccino anti Covid-19 per i bambini sani". Si tratta quindi di una mossa che va contro le direttive del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), l'ente federale che si occupa della salute pubblica, secondo cui tutti i bambini di età compresa tra i cinque ed i sette anni dovrebbero essere vaccinati. E' allarmante - ha commentato Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca - che ci siano politici che diffondono teorie complottiste e gettano dubbi sui vaccini, che sono invece la miglior arma contro il virus". (ANSA).