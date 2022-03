Epstein: il principe Andrea ha pagato l'indennizzo a Giuffre

(ANSA) - LONDRA, 08 MAR - Il principe Andrea ha pagato l'indennizzo a Virginia Giuffre in base all'accordo raggiunto con la donna che in una causa civile negli Stati Uniti lo accusava di molestie sessuali. Non è nota la cifra pagata dal duca di York - sebbene i media del Regno Unito parlino di 12 milioni di sterline - per porre fine a una vicenda che ha messo in profondo imbarazzo i reali britannici, e che vedeva il figlio della regina accusato di abusi sulla donna, allora minorenne, con la complicità di Jeffrey Epstein, defunto miliardario pedofilo al centro di un vasto scandalo sessuale. (ANSA).